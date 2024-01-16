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Дарья Касаткина раскритиковала показ женских матчей Australian Open

Дарья Касаткина раскритиковала показ женских матчей Australian Open
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина выступила с критикой отсутствия телетрансляций женских матчей Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Женский теннис по телевизору не показывают. Спортсменки играют на центральном корте в прайм-тайм и ради чего? Не хочу говорить, что на самом деле они сейчас показывают», — написала Касаткина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Питон Стирнс в матче первого круга Australian Open — 2024. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу российской спортсменки. В следующем круге соревнований в Мельбурне Касаткина встретится ещё с одной американкой Слоан Стивенс.

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