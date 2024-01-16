Селиваненко: в матче Тимофеевой и Возняцки я бы не стал кого-то выделять фаворитом

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче россиянки Марии Тимофеевой и датской теннисистки Каролин Возняцки в рамках турнира Australian Open-2024 в Мельбурне (Австралия). Он сказал, что несмотря на опытность Возняцки, Тимофеева способна дать фору.

«Мария — воспитанница Юлии Бекещенко, у которой подрастает целая плеяда перспективных девушек. Мария уже почувствовала вкус победы на турнире WTA в прошлом году, так что в матче с Каролин я бы не стал выделять кого-то в качестве фаворита. Опыт, несомненно, всегда важен, но это не единственный из приносящих успех факторов» — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Отметим, что 20-летняя Тимофеева прошла квалификационный этап турнира, а в первом круге обыграла Ализе Корне из Франции с итоговым счётом 6:2,6:4.