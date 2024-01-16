«Очень тяжёлый матч». Рыбакина — об игре против Плишковой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сегодня, 16 января, обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову в первом раунде турнира Australian Open — 2024. Рыбакина заявила, что матч с Плишковой был тяжёлым, но результатом она довольна.
«Очень тяжёлый матч, против Каролины всегда нелегко. Сегодня у неё был большой процент на первой подаче, так что было непросто, особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге смогла выиграть первый сет. Во втором было чуть легче. Хорошая победа, особенно для первого раунда.
В Брисбене я здорово начала, условия там мне хорошо подходили. Очень рада, что взяла титул. Знала, что это только начало. Каждый день разный, так что мне надо продолжать работать. С точки зрения физики и здоровья я сейчас чувствую себя отлично», — рассказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.
Во втором раунде Рыбакина выйдет против россиянки Анны Блинковой.
- 16 января 2024
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