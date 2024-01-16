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«Очень тяжёлый матч». Рыбакина — об игре против Плишковой

«Очень тяжёлый матч». Рыбакина — об игре против Плишковой
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сегодня, 16 января, обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову в первом раунде турнира Australian Open — 2024. Рыбакина заявила, что матч с Плишковой был тяжёлым, но результатом она довольна.

«Очень тяжёлый матч, против Каролины всегда нелегко. Сегодня у неё был большой процент на первой подаче, так что было непросто, особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге смогла выиграть первый сет. Во втором было чуть легче. Хорошая победа, особенно для первого раунда.

В Брисбене я здорово начала, условия там мне хорошо подходили. Очень рада, что взяла титул. Знала, что это только начало. Каждый день разный, так что мне надо продолжать работать. С точки зрения физики и здоровья я сейчас чувствую себя отлично», — рассказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

Во втором раунде Рыбакина выйдет против россиянки Анны Блинковой.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 11:15 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Каролина Плишкова
38
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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