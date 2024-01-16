Стефанос Циципас заявил, что скорее всего не сыграет в миксте на ОИ-2024

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас ответил на вопрос, планирует ли он выступить на Олимпийских играх в Париже в смешанном разряде.

«Это серьёзное решение, потому что три разряда — это действительно много. В приоритете, безусловно, одиночка, и если смогу, то сыграю ещё в одном.

Конечно, я не могу не думать о Петросе, потому что вместе выступить на Олимпиаде — это наша общая мечта», — приводит слова грека журналистка Викки Георгату на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что сегодня, 16 января, братья Циципасы уступили в первом круге парного турнира Australian Open дуэту Даниэль Альтмайер (Германия)/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика).

В одиночном разряде следующий матч Стефанос Циципас проведёт с представителем Австралии Джорданом Томпсоном. Начало встречи запланировано на 17 января (11:00 мск).