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Алина Корнеева — Беатрис Хаддад-Майя: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин. В нём примут участие 64 теннисистки.

В матче второго круга Australian Open сойдутся российская теннисистка Алина Корнеева (179-я ракетка мира) и 12-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя. Начало встречи запланировано на 5:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. Однако «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.