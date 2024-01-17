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Восемь победителей турниров «Большого шлема» проиграли в первом круге АО-2024

Восемь чемпионов турниров «Большого шлема» покинули Australian Open в одиночном разряде после первого раунда.

Из 21 победителя мэйджоров в сетках Открытого чемпионата Австралии — семь мужчин и 14 женщин — в первом круге проиграли восемь человек.

Чемпион US Open – 2014 Марин Чилич проиграл венгру Фабиану Марожану (1:6, 6:2, 2:6, 5:7).

Чемпион US Open – 2020 Доминик Тим уступил Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 7:5, 3:6).

Трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей потерпел поражение от представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (4:6, 2:6, 2:6).

Трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка проиграл Адриану Маннарино (4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 0:6).

В женской сетке количество победительниц мэйджоров также уменьшилось на четыре.