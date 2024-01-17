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Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024

Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024
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170-я ракетка мира Мария Тимофеева вышла в третий круг теннисного турнира в Мельбурне (Австралия), обыграв 252-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки.

Новость дополняется...

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:10 МСК
Каролина Возняцки
252
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
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