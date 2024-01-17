Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024
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170-я ракетка мира Мария Тимофеева вышла в третий круг теннисного турнира в Мельбурне (Австралия), обыграв 252-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки.
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