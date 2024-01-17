«Звезда родилась!» Пресс-служба AO — о сенсационной победе россиянки Андреевой над Жабер

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии отреагировала на победу 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер во втором круге соревнований в Мельбурне.

«Звезда родилась! 16-летняя Андреева ошеломила сеянную под шестым номером Жабер, обыграв её со счётом 6:0, 6:2, и вышла в третий круг!» — говорится в сообщении пресс-службы турнира на странице в соцсетях.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Андреева встретится с французской теннисисткой Диан Парри, занимающей 72-е место в мировом рейтинге. Женский турнир продлится до 27 января. Действующей победительницей соревнований является белоруска Арина Соболенко.