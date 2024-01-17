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Хаддад-Майя: Корнеева отлично себя проявила на AO, её ждёт большое будущее

Хаддад-Майя: Корнеева отлично себя проявила на AO, её ждёт большое будущее
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12-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Алиной Корнеевой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу представительницы Бразилии.

«Корнеева — отличная теннисистка. Она молода и уже очень хорошо подаёт. На этой неделе она отлично себя проявила. Я немного следила за Алиной. Её ждёт большое будущее, я желаю ей всего наилучшего. Это был действительно тяжёлый матч. Я старалась использовать все силы и эмоции, которые у меня были. Я довольна своей работой», — сказала Хаддад-Майя после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Хаддад-Майя встретится с российской теннисисткой Марией Тимофеевой.

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