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Дмитриева: победа с Возняцки очень важна для Тимофеевой, она молодец!

Дмитриева: победа с Возняцки очень важна для Тимофеевой, она молодец!
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе россиянки Марии Тимофеевой над датской теннисисткой Каролиной Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Хотелось бы отметить, что у нас хорошо девочки играют. Сейчас большая группа 20-ти летних теннисисток, которые делают первые шаги на турнире «Большого шлема». Тихонова, Захарова, Тимофеева выиграли и прошли дальше. Победа с Возняцки очень важна для Марии. Возняцки — игрок с биографией, хоть и выступает после перерыва и далека от своей формы. Тимофеева молодец! Показала очень хорошую игру. Молодые девушки очень хорошо выступили, это приятно. Для них было важно выйти в третий круг», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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