«Безумие!» Тимофеева — о росте количества подписчиков после победы над Возняцки

Российская теннисистка Мария Тимофеева после победы над датчанкой Каролиной Возняцки во втором круге Australian Open рассказала об увлечении соцсетями.

«Веду влог в Австралии. Думала, что он будет покороче, но кажется, что он будет очень длинным и насыщенным. На старте матча с Возняцки было 6 тыс. подписчиков в соцсетях, а сейчас 13 600? Безумие! Только что заходила туда, увидела и подумала – что вообще происходит (смеётся)? Моему аккаунту три года, у меня было 5000 подписчиков. Сейчас открываю – за матч добавилось ещё 8000. Безумие! Люблю ли соцсети? Стараюсь сидеть в некоторых соцсетях, ещё у меня с другом есть YouTube-канал. Так что да, немного сижу в соцсетях. YouTube — это просто как наше хобби. В основном делаем влоги с турниров. Отсюда тоже будет влог», — сказала Тимофеева на пресс-конференции.