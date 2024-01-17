Соболенко: в Саудовской Аравии гостеприимство лучше, чем в Канкуне. Буду рада туда поехать

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выступления в выставочном матче в Саудовской Аравии. Спортсменка представительницу Туниса Онс Жабер на Tennis Cup в Эр-Рияде.

«Если честно, потрясающий опыт. Я ожидала чего-то другого. Там с нами очень хорошо обходились, на стадионе потрясающая атмосфера. Люди там любят спорт, теннис. Атмосфера была невероятной. Гостеприимство было гораздо лучше, чем в Канкуне. Буду рада туда поехать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии может пройти Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), а легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.