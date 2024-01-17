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«Лучший план — вообще не иметь плана». Рублёв — о целях на Australian Open

«Лучший план — вообще не иметь плана». Рублёв — о целях на Australian Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о плане своей команды на турнир.

«Какой план у команды на турнир? Лучший план — вообще не иметь плана и стараться импровизировать. Основная цель — сосредоточиться на себе, продолжать работать и пытаться совершенствоваться. Никогда не знаешь, что произойдёт. Я надеюсь, что что-то произойдёт… в хорошем смысле», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, матч второго круга Australian Open завершился в пользу Рублёва со счётом 6:4, 6:4, 6:4. В следующем круге соревнований российский теннисист сыграет с представителем США Себастьяном Кордой.

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