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«Играл не лучшим образом». Джокович прокомментировал победу над Попыриным на AO-2024

«Играл не лучшим образом». Джокович прокомментировал победу над Попыриным на AO-2024
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над австралийцем Алексеем Попыриным в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

«Я искренне надеюсь, что найду силы и избавлюсь от проблем со здоровьем. Это то, что мне понадобится, чтобы далеко пройти в этом турнире. Я играл не лучшим образом. Всё ещё пытаюсь найти свою форму. В первых раундах обычно играешь с теннисистами, которым нечего терять. Они выходят на центральный корт и пытаются показать свой лучший теннис. И в первом круге, и во втором мои соперники были игроками высокого уровня. Надеюсь, я смогу совершенствоваться по ходу турнира», — сказал Джокович после матча.

В следующем раунде Australian Open Джокович сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

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