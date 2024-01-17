Аванесян оставила на камере вдохновляющее послание после победы над Саккари

74-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян оставила вдохновляющее послание на телевизионной камере после первой в карьере победы над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.

Напомним, во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024 Элина со счётом 6:4, 6:4 обыграла восьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари (8). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 44 минуты. Стоит отметить, что Аванесян во второй раз в карьере удалось пробиться в третий раунд турнира «Большого шлема».

«Бороться и верить», — написала Аванесян на камере после матча, добавив улыбающийся смайлик.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Аванесян сразится с украинской теннисисткой Мартой Костюк (37-я ракетка мира).