Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 17 января

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Сегодня, 17 января, в Мельбурне завершился четвёртый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, женщины. Некоторые результаты четвёртого игрового дня

Мария Тимофеева (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC) – 1:6, 6:4, 6:1.

Мирра Андреева (Россия) – Онс Жабер (Тунис, Q) – 6:0, 6:2.

Кори Гауфф (США, 4) – Кэролайн Доулхайд (США) – 7:6 (7:2), 6:2.

Диан Парри (Франция) – Камилла Рахимова (Россия) – 7:5, 6:2.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10) – Алина Корнеева (Россия, Q) – 6:1, 6:2.

Анастасия Захарова (Россия, Q) – Кая Юван (Словения) – 6:1, 6:1.

Паула Бадоса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) – 6:3, 6:2.

Элина Аванесян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 8) – 6:4, 6:4.