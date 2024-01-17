Андре Агасси назвал молодого теннисиста, который его впечатляет

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси рассказал, кто из молодых игроков тура его впечатляет.

Отметим, что сейчас Агасси находится в Мельбурне, где проходит Открытый чемпионат Австралии — 2024. Андре выступает на нём в роли эксперта и почётного гостя.

«Карлос Алькарас. Его атлетизм и философия. Вы можете включить телевизор и просто наслаждаться матчем, не смотря на счёт, наблюдать, как он делает своё дело. Он всегда рад выйти на корт и играть. Карлос такой взрывной, динамичный, и у него полный технический арсенал. К этому прибавляются его умственные способности и страсть к теннису. Мне это нравится.

Я был рад увидеть его в Мельбурне. Я сказал ему: «Я тебя знаю и хочу обнять». Возможно, ему было не по себе (смеётся). Но я большой поклонник Карлоса, мне было радостно его увидеть», — приводит слова Агасси Eurosport. de.