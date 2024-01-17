Шутки закончились. Медведева ждёт крепкий соперник, недавно рубившийся в финале с Рублёвым

Это только с виду может сложиться впечатление, что соперник Даниила Медведева по второму кругу Australian Open слабый и малоизвестный. На самом деле в последние годы Эмиль Руусувуори постепенно прибавляет и улучшает свой уровень тенниса. Яркий пример: перед стартом Открытого чемпионата Австралии финский спортсмен дошёл до финала турнира в Гонконге, где сумел навязать борьбу чемпиону – россиянину Андрею Рублёву.

«Я бы хотел сказать… Эмилю немного не повезло. Думаю, что после US Open 2021 или 2022 года мы проводили с ним тренировки чуть ли не каждый день. С тех пор у нас установились хорошие отношения, мы стали друзьями. Все наши тренировки были действительно интенсивными. Я добился прогресса, потому что Эмиль помогал мне на тренировках.

Эмиль, мне действительно нравится играть с тобой. Мне нравится быть знакомым с таким хорошим человеком. У тебя один из самых сильных и мощных ударов, которые я видел в теннисе. Я желаю всей твоей команде всего наилучшего, они действительно заботятся о тебе. Надеюсь, что тебя и дальше будут окружать только хорошие люди. Ты заслуживаешь ещё много-много побед. Самые лучшие титулы, чувак», – эти слова на корте, сказанные Рублёвым в адрес Эмиля, говорят о многом.

Интересно, что Даниил, в отличие от Андрея и Эмиля, все турниры, предшествовавшие Australian Open, решил пропустить, чтобы побольше отдохнуть и подготовиться к главному старту. Такова стратегия и тактика Медведева совместно с его командой.

Даниил Медведев на АО-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

В первом круге АО-2024 53-я ракетка мира Руусувуори в четырёх сетах сломил сопротивление американца Патрика Кипсона, непонятно за какие заслуги получившего от организаторов уайлд-кард. В свою очередь, Медведев оказался сильнее пробившегося через квалификацию француза Теренса Атмана (Даниил вёл по сетам 2-1 и 1:0 по геймам в четвёртом сете, после чего у соперника начались судороги, и Атман снялся).

Отметим, что теннисисты играли первым запуском, в самую жару, что ощутимо сказывалось на состоянии обоих, но Даниил намного опытнее и проходил на своём пути и не такие испытания.

Было видно, что Медведев играл далеко не в полную силу, экономил энергию и в свойственной для себя манере периодически устраивал перепалки с судьёй на вышке, иронично подшучивая. Жару Даня не любит и чувствует себя в такую погоду не слишком комфортно. Странно, что столь популярного теннисиста, двукратного финалиста Australian Open ставят играть первыми запусками и не на главный корт. Где логика?

Вообще же выкладываться в первом круге по максимуму теннисистам уровня Медведева совершенно не нужно. Надо воспринимать подобные встречи скорее как качественные тренировки. Главное, не заиграться до такой степени, как это сделал Рублёв с бразильцем Уайлдом (кстати, печально знакомым Даниилу по первому кругу прошлого «Ролан Гаррос»).

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Медведева. В 2022 году Даниил выиграл у Эмиля в 1/8 финала турнира в Астане на харде, а прошлой весной начал с победы над финном свой неожиданный поход за титулом грунтового «Мастерса» в Риме. Оба поединка завершились в двух партиях.

Напоследок, для полного изучения будущего соперника Медведева, отметим сильные качества Эмиля Руусувуори. Мощный парень, высокий, предпочитает хард, приличная подача, удары с задней линии. Финн – атакующий игрок, любит бить по восходящему мячу, то есть играть в высоком темпе. Но Даниил, конечно, намного выше уровнем и должен без проблем проходить дальше.