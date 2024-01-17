Алькарас забавно ответил на вопрос Кирьоса о том, почему испанец играет в безрукавке

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос в шутку спросил у испанца Карлоса Алькараса, не позаимствовал ли тот идею выступать в безрукавке у него.

Кирьос: Карлос, было честью комментировать матч с твоим участием, но у меня возник вопрос. Я заметил, что ты играешь в безрукавке, в которой твои бицепсы выглядели фантастически. Скажи, ты надел безрукавку, потому что последние пару сезон в ней играл я? Я тебя вдохновил?

Алькарас: Похоже на то (улыбается).

Я же должен как-то устрашать соперников. Если не форхендом или бэкхендом, то руками! По крайней мере, я попытался. Ладно, шучу.

Кирьос: Ты выглядел отлично, брат, — приводит слова спортсменов Eurosport.

Напомним, австралийский теннисист выступает в роли комментатора Открытого чемпионата Австралии – 2024 на канале Eurosport. Кирьос второй год подряд снялся с Australian Open из-за травмы. Ник ещё не до конца оправился от проблем с оперированным коленом и локтем.