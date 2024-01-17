Джокович — о встрече с Этчеверри: я должен подойти к матчу максимально подготовленным

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём следующем сопернике на Australian Open — Томасе Мартине Этчеверри из Аргентины. Теннисисты выйдут на корт в пятницу, 19 января.

В следующем раунде вам предстоит встретиться с Этчеверри. Вы видели, как он играет здесь? Не могли бы вы сказать нам несколько слов о предстоящей встрече?

Джокович: Я не видел его игру, но он обыграл Монфиса и Маррея, причём довольно уверенно. Мне нужно будет хорошо подготовиться и посмотреть, как он провёл эти матчи.

Его результаты действительно впечатляют. Очевидно, что на харде он играет, возможно, в лучший теннис в своей жизни. Томас — отличный парень. Мы в хороших отношениях с ним и его командой. Очевидно, что на корте мы будем соперниками, ведь мы оба хотим победить.

Я постараюсь извлечь урок из предыдущих матчей. Но я думаю, что уровень его тенниса на харде сильно вырос. Результаты это подтверждают. Я должен подойти к этой встрече максимально подготовленным, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, матч второго круга с австралийцем Алексеем Попыриным завершился в пользу Джоковича со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.