«Она и есть будильник». Андре Агасси пошутил о бытовой жизни со Штеффи Граф

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси рассказал, как проходит его совместное утро с женой – 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» легендарной немкой Штеффи Граф.

«Штеффи не нужен будильник, она и есть будильник (смеётся). Это её немецкая основательность, она очень пунктуальная. Она встаёт каждый день в промежутке с 5:30 до 6:00, а я — всего на несколько минут позднее. Я начинаю день чуть менее активно, а она, наоборот, с раннего утра в отличной форме. Нам нравится проводить время вместе по утрам», — приводит слова Агасси Eurosport.de.

Напомним, Агасси и Граф сыграли свадьбу 22 октября 2001 года. Через пять дней после этого, 27 октября, у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и периодически участвует в ветеранских турнирах.