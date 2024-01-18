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Каспер Рууд в пяти сетах обыграл Макса Пёрселла и вышел в третий круг Australian Open

Каспер Рууд в пяти сетах обыграл Макса Пёрселла и вышел в третий круг Australian Open
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11-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в третий круг Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга норвежец со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) обыграл 45-ю ракетку мира австралийца Макса Пёрселла. Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 50 минут. Рууд сделал 22 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнтов из 10. На счету Пёрселла 27 эйсов и шесть двойных ошибок, а также 1 реализованный брейк-пойнт из 13.

В следующем раунде Рууд сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) – Джулио Цеппьери (Италия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 04:10 МСК
Макс Пёрселл
45
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 3 6 6 7
6 		6 5 6 3 7 10
             
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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