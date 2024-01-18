Даниэль Коллинз заявила, что завершит карьеру в этом сезоне

62-я ракетка мира Даниэл Коллинз рассказала, что планирует завершить карьеру в этом сезоне.

Сегодня, 18 января, американка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 4:6, 6:3, 4:6 и вылетела с Australian Open в Мельбурне (Австралия).

«Завершение карьеры? Да вообще-то, это будет мой последний сезон в соревнованиях. Я не знаю точно когда, но это будет мой последний сезон, и я действительно с нетерпением жду этого… Почему с нетерпением? Только потому, что я знаю, что в жизни ещё многое предстоит сделать, но ты всё ещё играешь в прекрасный теннис», — приводит слова Коллинз ASAP sport.

За свою карьеру 30-летняя теннисистка трижды становилась победительницей турниров WTA (из них два в одиночном разряде), а также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022 и финал Кубка Федерации – 2018 в составе национальной команды США.