Ник Кирьос: Стефанос Циципас выиграет Australian Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал фаворита мужского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

«Думаю, что Циципас выиграет Australian Open», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Накануне седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 с представителем Австралии Джорданом Томпсоном (47-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу грека. В следующем круге соревнований Циципас сыграет с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Люкой Ван Ашем.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующий чемпион турнира — серб Новак Джокович.