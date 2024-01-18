Блинкова взяла верх над третьей ракеткой мира Рыбакиной во втором круге Australian Open
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57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в упорном матче переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (третья в рейтинге WTA). Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.
Матч продлился 2 часа 40 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:05 МСК
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
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|
|4
|7 22
57
Анна Блинкова
А. Блинкова
В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.
Комментарии
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