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Блинкова взяла верх над третьей ракеткой мира Рыбакиной во втором круге Australian Open

Блинкова взяла верх над третьей ракеткой мира Рыбакиной во втором круге Australian Open
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57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в упорном матче переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (третья в рейтинге WTA). Встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 40 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:05 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 20
6 		4 7 22
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

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