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Блинкова и Рыбакина провели самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде

57-й ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину на тай-брейке в третьем сете в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России. Таким образом, спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Предыдущий рекорд составлял 38 очков.

В 2007 году Жо-Вильфрид Цонга обыграл Энди Роддика со счётом 20:18 (тай-брейк первого сета, Australian Open).

В 2023 году Леся Цуренко выиграла тай-брейк третьего сета у Аны Богдан (20:18, Уимблдон).

Напомним, в третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.