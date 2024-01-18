Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира во втором раунде Australian Open
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Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю Франции Артуру Казо в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:4 в пользу французского спортсмена.
Продолжительность матча составила 3 часа 29 минут. Руне в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Казо 18 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 11:10 МСК
8
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 3
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|6
|3
|
|6
|4
|6
122
Артур Казо
А. Казо
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Казо сыграет с Таллоном Грикспором (Нидерланды). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.
Комментарии
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