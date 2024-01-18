Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира во втором раунде Australian Open

Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира во втором раунде Australian Open
Комментарии

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю Франции Артуру Казо в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:4 в пользу французского спортсмена.

Продолжительность матча составила 3 часа 29 минут. Руне в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Казо 18 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 11:10 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		4 6 3
7 7 		6 4 6
             
Артур Казо
122
Франция
Артур Казо
А. Казо

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Казо сыграет с Таллоном Грикспором (Нидерланды). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android