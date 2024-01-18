«Самый фантастический тай-брейк, что видел». Селиваненко о победе Блинковой над Рыбакиной

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Анны Блинковой над третьей ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Это был самый фантастический тай-брейк, который я когда-либо видел, по напряжённости и продолжительности. Этим и отличаются турниры «Большого шлема». Это был самый увлекательный тай-брейк! Такое количество матчболов с обоих сторон. Наверное, для Ани, с учётом того, что у неё до этого было достаточно матчболов, проиграть было бы обиднее. Аня была ближе к победе. Победить мог каждый, но проиграть Ане было бы обиднее, чем Лене, исходя из того, как складывался матч», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.