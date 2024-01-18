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После победы над Еленой Рыбакиной Анна Блинкова не смогла сдержать эмоции и села на корт, закрывая лицо руками

Эмоции Анны Блинковой после победы над Рыбакиной в историческом матче на AO
Анна Блинкова
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57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину в историческом матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Исход встречи решился на тай-брейке в третьем сете, который со счётом 22:20 выиграла Блинкова.

После победы Блинкова не смогла сдержать эмоции и села на корт, закрывая лицо руками. Потом россиянка поднялась, обнялась с соперницей и поприветствовала зрителей.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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