Эмоции Анны Блинковой после победы над Рыбакиной в историческом матче на AO

57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину в историческом матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Исход встречи решился на тай-брейке в третьем сете, который со счётом 22:20 выиграла Блинкова.

После победы Блинкова не смогла сдержать эмоции и села на корт, закрывая лицо руками. Потом россиянка поднялась, обнялась с соперницей и поприветствовала зрителей.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.