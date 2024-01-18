Вихлянцева: рада, что Блинкова дотянула до такого уровня и обыграла Рыбакину на АО

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу 57-й ракетки мира российской теннисистки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (третья в рейтинге WTA) во втором круге Australian Open — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

«Хочется сказать, что Блинкова и Рыбакина очень хорошо сыграли. Тай-брейк, который продлился 30 минут, ещё и решающий! Я знаю Аню Блинкову с юниорских турниров, мы с ней вместе играли в паре. Мне уже давно хочется, чтобы в теннисе за какие-то определённые розыгрыши давали несколько очков. Это достойно похвалы и очень жалко, что оценивается в одно очко.

Обе девушки были достойны победы. Я очень рада, что Аня смогла на таком важном турнире выйти вперёд и обыграть Лену, которая считалась одной из фавориток турнира. Стоит отметить хорошую работу и подготовку к новому сезону. После такой победы Блинковой можно верить, что дальше всё будет намного лучше. Очень рада, что Аня сейчас дотянула до такого уровня и обыгрывает фаворитку турнира.

Накануне я видела короткий отрывок из тренажерного зала, как Лена со своим тренером обсуждала матч. Мне кажется, что внутри команды какие-то разногласия. Это может также повлиять на результат матчей. Я видела эти разногласия ещё когда играла, но сейчас это было очень ярко это выражено. До этого Лена играла очень хорошо. Если и бывают разногласия, то не такие яркие, не при таком количестве медиа. Это тоже могло повлиять на результат», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.