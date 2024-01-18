Азаренко пробилась в третий круг Australian Open — 2024, где сразится с Остапенко

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче второго круга 34-летняя Азаренко (18) со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграла 96-ю ракетку мира, 21-летнюю датчанку Клару Таусон.

За выход в 1/8 финала австралийского мэйджора Азаренко сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 12-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко.