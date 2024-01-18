Кафельников иронично отреагировал на то, что украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на тот факт, что 96-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой, которая с прошлого сезона выступает за Францию.

Напомним, инцидент произошёл во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024. Ястремская обыграла Грачёву со счётом 6:3, 6:2. Возле сетки они не стали жать друг другу руки, а просто стукнулись ракетками.

«Украинка теперь и француженке не жмёт руку после окончания матча! Уже ничему не удивляюсь в этом бушующем мире», — написал Кафельников в своих социальных сетях.