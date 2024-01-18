Медведев проводит 14-й пятисетовик в карьере. В 13 сыгранных ранее он потерпел 9 поражений

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продолжает бороться с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2024. Встреча перешла в пятый сет после того, как россиянин отыгрался с 0:2. В данный момент счёт поединка следующий — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 3:0 в пользу Медведева (3).

Для Медведева это 14-й поединок из пяти сетов в карьере. В прошлых 13 матчах, где дело дошло до пятой партии, он одержал 4 победы и потерпел 9 поражений.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Эмиль Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Отметим, что Медведев в своей карьере лишь дважды выигрывал матчи, в которых уступал 0:2 по сетам.