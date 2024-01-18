Даниил Медведев завершил матч второго круга Australian Open – 2024 в 3:39 утра

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл тяжелейший матч в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024. Он завершился в 3:39 утра по местному времени (Мельбурн).

Напомним, в матче второго раунда австралийского мэйджора Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 4 часа и 21 минуту.

Отметим, что следующим соперником Медведева в Мельбурне станет 30-я ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим (27). Теннисисты ранее встречались в четвертьфинале Australian Open — 2022, где Медведев также отыгрался с 0:2 по сетам и выиграл матч.