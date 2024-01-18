Андрей Чесноков назвал матч Медведева с Руусувуори потрясающим спектаклем

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

«Начало матча для Даниила было отвратительным. Он играл реально слабо. Можно сказать, что прошло буквально три секунды и 3:0. Дальше каждый из игроков брал подачу. Медведеву нужно перестраиваться, чтобы переломить ход матча. Он попытался что-то сделать, но не получилось. После счёта 3:1 Медведев успокоился и начал играть. После этого вернул брейк. Потом Даниил слабовато сыграл тай-брейк.

Руусувуори может делать невынужденные ошибки. У него прыгает внимание. Иногда играет феноменально, а потом начинает ошибаться на ровном месте. Когда он повёл 2:0, то внимание у него упало.

Спектакль был потрясающий. На тай-брейке четвёртого сета Медведев понял, что если он сделает хотя бы одну ошибку, то это может стоить ему матча. Даниил феноменально отыграл этот тай-брейк — чисто и четко. В пятом сете у Руусувуори закончился бензин: пошли ошибки и физически он сдох. Руусувуори хороший игрок. Это хорошая победа для Медведева. Следующий матч будет легче», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.