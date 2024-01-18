Аслан Карацев успешно перенёс операцию на колене

39-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что успешно перенёс операцию на колене.

«2024 для меня не начался лучшим образом. После полученной травмы в Брисбене, во вторник у меня была операция. Ваши сообщения и пожелания держат меня в невероятном позитиве. Я высоко ценю невероятную поддержку от моей команды, семьи, друзей и болельщиков. Рад поделиться, что операция прошла успешно, и я полон позитива, уверен, что вернусь еще сильнее», — написал Карацев в своих соцсетях.

Напомним, ранее Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2024 из-за травмы, полученной на турнире в Брисбене (Австралия). Он является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырёх турниров ATP (три — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России (2021).