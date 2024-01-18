Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 18 января

Сегодня, 18 января, в Мельбурне завершился пятый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Australian Open — 2024, женщины. Некоторые результаты пятого игрового дня
Анна Калинская (Россия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:1, 7:5.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США) – 6:4, 3:6, 6:4.
Слоан Стивенс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 4:6, 6:3, 6:3.
Ван Яфань (Китай) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:4.
Анна Блинкова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).
Елена Остапенко (Латвия, 11) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:0, 3:6, 6:4.
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Клара Таусон (Дания) – 6:4, 3:6, 6:2.