Алькарас одержал 157 побед за первые 200 матчей в карьере. Больше только у Надаля

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 157 побед за первые 200 матчей в карьере. Это второй показатель среди теннисистов. Большего количества побед за первые 200 матчей в туре одержал лишь 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (158).

Количество побед за первые 200 матчей в карьере:

1. Рафаэль Надаль

158 побед — 16 титулов — 1 ТБШ

2. Карлос Алькарас

157 побед — 12 титулов — 2 ТБШ

3. Новак Джокович

144 победы — 9 титулов — 1 ТБШ

4. Роджер Федерер

124 победы — 2 титула — 0 ТБШ

Напомним, сегодня, 18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с представителем Китая Цзюнчэн Шаном. Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом мужского турнира Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.