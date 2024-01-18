Алькарас одержал 157 побед за первые 200 матчей в карьере. Больше только у Надаля

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 157 побед за первые 200 матчей в карьере. Это второй показатель среди теннисистов. Большего количества побед за первые 200 матчей в туре одержал лишь 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (158).
Количество побед за первые 200 матчей в карьере:
1. Рафаэль Надаль
158 побед — 16 титулов — 1 ТБШ
2. Карлос Алькарас
157 побед — 12 титулов — 2 ТБШ
3. Новак Джокович
144 победы — 9 титулов — 1 ТБШ
4. Роджер Федерер
124 победы — 2 титула — 0 ТБШ
Напомним, сегодня, 18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с представителем Китая Цзюнчэн Шаном. Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом мужского турнира Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.