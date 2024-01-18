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Томаш Махач — Карен Хачанов: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Томаш Махач — Карен Хачанов: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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19 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди мужчин.

В матче третьего круга Australian Open сойдутся 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Чехии Томаш Махач. Спортсмены выйдут на корт в 3:00 по мск.

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Томаш Махач
75
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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