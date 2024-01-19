Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 19 января

Сегодня, 19 января, пройдёт шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open – 2024, женщины. Расписание некоторых матчей шестого игрового дня:

Аманда Анисимова (США) – Паула Бадоса (Испания) – Джон Кейн Арена – начало матча чуть позднее 03:00 мск.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Леся Цуренко (Украина, 28) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 04:00 мск.

Анастасия Захарова (Россия, Q) – Магдалена Френх (Польша) – KIA Арена – начало матча не ранее 05:00 мск.

Мирра Андреева (Россия) – Диан Парри (Франция) – корт №3 – начало матча не ранее 06:00 мск.

Элина Аванесян (Россия) – Марта Костюк (Украина) – 1573 Арена – начало матча не ранее 06:00 мск.

Мария Тимофеева (Россия, Q) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10) – Маргарет Корт Арена – начало матча не ранее 11:00 мск.

Кори Гауфф (США, 4) – Алисия Паркс (США) – Маргарет Корт Арена – начало матча не ранее 06:00 мск.