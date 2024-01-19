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Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Янником Синнером

Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Янником Синнером
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15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

В матче третьего круга россиянин со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5) обыграл 75-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 12 минут. Хачанов совершил 17 эйсов, пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Махача 17 эйсов и пять двойных ошибок, а также он реализовал 2 брейк-пойнта из 19.

В следующем раунде Хачанов сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 03:10 МСК
Томаш Махач
75
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 6 5
6 		7 7 4 7 7
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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