Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Янником Синнером

15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

В матче третьего круга россиянин со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5) обыграл 75-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 12 минут. Хачанов совершил 17 эйсов, пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Махача 17 эйсов и пять двойных ошибок, а также он реализовал 2 брейк-пойнта из 19.

В следующем раунде Хачанов сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).