Андреева — о мыслях при 1:5 в решающем сете: я просто старалась выиграть хотя бы гейм

47-я ракетка мира 16-летняя российская спортсменка Мирра Андреева рассказала, какие мысли были у неё в голове, когда она проигрывала француженке Диан Парри (72-я в рейтинге WTA) 1:5 в решающем сете.

«После победы во втором сете я была вполне уверена в себе. Сказала себе – ты выиграла пять геймов подряд, сделала несколько брейков, это хорошо. Надо продолжать в том же духе. Настрой был хороший.

А потом она здорово начала, сразу же сделала брейк. У меня было несколько возможностей на её подаче при счёте 2:0, но не получилось. При 1:5 я просто старалась выиграть хотя бы один гейм, чтобы не закончить 1:6, 6:1, 1:6. Чтобы в третьем было хотя бы 2:6.

Затем при 2:5 у неё были матчболы. Я вышла к сетке с мыслями: «Я с ума сошла выходить к сетке на матчболе?» А потом она не попала мяч.

Не знаю. Адреналин, желание, чувство, что хочешь выиграть. При 3:5 я хотела сделать брейк. 30:0, потом 30:30, я не попадала на приёме. Подумала – боже, ну вот и всё. А затем два сумасшедших розыгрыша. Не знаю… Мне кажется, когда возвращаешься в игру с такого счёта, ментально тебе легко. Легче, чем сопернику, потому что ты на ходу, на адреналине. Так было у меня сегодня.

При 6:5 я проиграла свою подачу. Думала – ладно, 6:6. Я уже не думала, что это конец, уже знала, что выиграю, но мне придётся сделать для этого всё», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В следующем раунде Australian Open — 2024 Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).