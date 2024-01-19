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Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл Себастьяна Корду и вышел в 1/8 финала АО-2024

Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл Себастьяна Корду и вышел в 1/8 финала АО-2024
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В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу представителя России.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Рублёв в этой встрече 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Корды 17 эйсов, он сделал пять двойных ошибок и не реализовал один брейк-пойнт на подаче россиянина.

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 13:45 МСК
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 4
6 		7 8 6
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Рублёв сыграет с хозяином кортов, десятой ракеткой мира Алексом де Минором. Турнир завершится 28 января.

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