Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл Себастьяна Корду и вышел в 1/8 финала АО-2024
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В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу представителя России.
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Рублёв в этой встрече 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Корды 17 эйсов, он сделал пять двойных ошибок и не реализовал один брейк-пойнт на подаче россиянина.
Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 13:45 МСК
26
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Рублёв сыграет с хозяином кортов, десятой ракеткой мира Алексом де Минором. Турнир завершится 28 января.
Комментарии
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