Маннарино: обычно примерно за час до матча узнаю соперника. Не хочу много об этом думать

Французский теннисист Адриан Маннарино, 19-я ракетка мира, после своей победы над 16-й ракеткой мира из США Беном Шелтоном в третьем круге Открытого чемпионата Австралии рассказал, что старается как можно позже узнавать, с кем ему предстоит встретиться в дальнейших матчах на турнирах.

«Я стараюсь как можно позже узнавать, с кем играю дальше. Просто не хочу слишком много об этом думать. Обычно примерно за час до матча узнаю соперника. Сегодня вот в ресторане смотрел, где играют мои друзья Маю и Роже-Васслен, и случайно увидел свой матч, так и узнал. А вчера утром таксист мне пожелал удачи против Мунара. Он хотел проявить любезность, но мне не нужно этого знать.

Мне не нужно как-то по-особенному готовиться к сопернику. Многие любят сыграть с леворуким, готовясь к леворукому сопернику, или с праворуким перед матчем с праворуким. Я думаю, это чушь собачья.

Мне так непросто искать партнёров, потому что все так напряжённо готовятся, хотят, чтобы всё было идеально. А мне на это всё равно.

Вчера я был слишком уставшим. Поиграл с тренером 15 минут и сказал — всё, больше не хочу. Мне хватает тенниса в последние дни. Сейчас самое главное — восстановиться, хорошо себя чувствовать и подготовиться уже на корте», — сказал Маннарино на пресс-конференции.

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Маннарино сыграет с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.