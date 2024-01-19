Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 19 января

Сегодня, 19 января, в Мельбурне завершился шестой день Australian Open. Были сыграны женские матчи третьего круга. Борьбу на турнире во второй неделе соревнований продолжат российские теннисистки Мирра Андреева и Мария Тимофеева. Элина Аванесян и Анастасия Захарова в своих матчах потерпели поражение.

Также в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии вышли Арина Соболенко (Беларусь, 2), Кори Гауфф (США, 4) и Барбора Крейчикова (Чехия, 11).

Australian Open — 2024. Результаты матчей 19 января

Женщины. Третий круг

Аманда Анисимова (США, SR) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 6:4

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:0

Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция) — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5)

Кори Гауфф (США, 4) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:2

Марта Костюк (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:4, 6:4

Магдалена Френх (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 4:6, 7:5, 6:4

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — 7:6 (9:7), 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 12) — Сторм Хантер (Австралия) — 4:6, 7:5, 6:3