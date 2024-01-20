Калинская — о волевой победе над Стивенс: после первого сета я стала больше рисковать

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над Слоан Стивенс в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Было немного обидно проиграть первый сет, у меня было столько шансов, брейк-пойнтов, чтобы выйти вперёд, и на тай-брейке я вела. Это игра, и она показала очень хороший теннис. Она настоящий боец. После первого сета надо было перезагрузиться, чуть-чуть поменять стратегию на следующие сеты.

Что для меня значит выход в четвёртый круг «Шлема»? Это очень круто. Я очень рада играть так много матчей и жду следующего. Я упорно работаю, тренируюсь каждый день, действую профессионально. Нет, конечно, я не знала, что пройду так далеко, но всё очень позитивно и я горжусь собой.

Что я изменила после первого сета, чтобы перевернуть матч? Я старалась играть более агрессивно, больше рисковать и завершать розыгрыши. Мне нравится быть агрессивной. Думаю, это тоже часть моей игры», — сказала Калинская на пресс-конференции.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:4 в пользу российской спортсменки. В следующем раунде Калинская сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (Италия).