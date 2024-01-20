Медведев — о победе над Оже-Альяссимом: старался быть готовым на 100%, но получилось на 80

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил свою готовность к матчу с бывшей шестой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, который выиграл в трёх сетах.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Теперь счёт личных встреч Даниила с Феликсом стал 7-0 в пользу россиянина.

«Сегодня старался быть готовым на 100%, но получилось где-то на 80%. Это нормально, но могло бы не хватить, если бы матч был тяжелее. Сейчас сколько, 21:30? Ну, это легкота, послезавтра точно буду готов!» — сказал Медведев в интервью на корте.