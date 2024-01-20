Медведев — о Кубке Дэвиса — 2017: приятно, что ещё тогда мог заставить Джоковича страдать

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сравнил себя нынешнего и версии, когда выступал на Кубке Дэвиса – 2017. Тогда россияне проиграли сербам в первом круге решающего раунда.

«Я сильно возмужал. В те времена я серьёзно относился к теннису, пока был на корте, но всё равно не на 100%, а может, на 90%. Я уже был в топ-100, доставил Новаку проблем, с корта еле ушёл, весь в судорогах. Три часа ещё не мог пошевелиться, это было невероятно. Та поездка была невероятной. Приятно знать, что я ещё тогда мог заставить Новака (Джоковича) страдать на корте. У меня судороги были ещё и потому, что не обращал внимание на питание. Перед матчем спокойно мог поесть фастфуд. Тогда я не считал это важным. Думал, значение имеет только твой форхенд, бэкхенд.

А потом шаг за шагом я начал понимать, насколько важна жизнь вне корта. Сон, питание, процедуры – все эти маленькие детали. Так я работаю по жизни. Вокруг многие могут говорить, что вот так правильно. А я буду кивать – да, я понимаю, о чём вы, но пока сам не решу так делать, это не сработает. Может, у других тоже так, но у меня точно», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.