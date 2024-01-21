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Арина Соболенко — Аманда Анисимова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Арина Соболенко — Аманда Анисимова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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21 января пройдёт матч четвёртого круга турнира Australian Open — 2024. В нём встретятся бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, белорусская теннисистка Арина Соболенко и полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде Аманда Анисимова из США

Встреча состоится в 05:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны, однако «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира Соболенко в третьем круге уже обыграла украинскую теннисистку Лесю Цуренко — 6:0, 6:0. Анисимова также одержала победу в третьем круге над представительницей Испании Паулой Бадоса — 5:7, 4:6.

Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $58 128 000. В прошлом году титул завоевала Арина Соболенко, обыграв в финале Елену Рыбакину.

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Аманда Анисимова
442
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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