Кирьос: думаю, Джокович выиграет ещё как минимум три-четыре «Больших шлема»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона в 2022 году, поделился мнением о том, как долго первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сможет выигрывать титулы крупных турниров.

«Думаю, он выиграет ещё как минимум три-четыре «Больших шлема». Ещё несколько турниров ATP-500, «Мастерсов». Да, ему это удастся.

Пока не появится игрок, который будет постоянно побеждать его на «Шлемах», на других турнирах – да, Синнер победил его пару раз, в Кубке Дэвиса и на итоговом, – но пока он не начнёт проигрывать на нескольких «Шлемах» подряд или пока его не разгромят пару раз, я буду считать его фаворитом на каждом турнире», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Напомним, Новак Джокович уже вышел в четвёртый круг Australian Open — 2024 и сегодня, 21 января, поборется за выход в четвертьфинал турнира с французом Адрианом Маннарино.